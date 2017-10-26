Стали известны имена пассажиров потерпевшего крушение вертолета

Минэнерго России назвало имена пассажиров и членов экипажа вертолета Ми-8, который, предварительно, потерпел крушение у берегов Шпицбергена. Среди пассажиров — сотрудники НИИ Арктики и Антарктики.

Экипаж состоял из командира Евгения Баранова, второго пилота Владимира Фролова, бортмеханика Алексея Поуляускаса, техника Марата Михтарова и инженера Алексея Королева. Пассажиры — Олег Голованов, Николай Фадеев и Максим Каулио, передает Газета.ру.

Российский вертолет, на котором находились 8 человек, упал в море недалеко от Баренцбурга, расположенного на архипелаге Шпицберген. В МЧС России подтвердили, что на борту вертолёта, потерпевшего крушение близ Шпицбергена, находились восемь граждан России.