Электронные медкарты появятся у всех москвичей в 2018 году

Электронные медицинские карты появятся у всех москвичей в 2018 году. Об этом заявил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. Сейчас около девяти миллионов жителей столицы находятся в базе данных ЕМИАС.

Это те граждане, которые обратились в поликлинику хотя бы один раз по любому поводу за последние три года. Шесть миллионов москвичей уже получили электронную медкарту, а до середины I квартала 2018 года их получат все без исключения.

Хрипун добавил в прямом эфире на канале «Москва 24», что во всех поликлиниках и аптеках, которые подведомственны департаменту здравоохранения, уже используется электронный рецепт. При этом, как подчеркнул Хрипун, перспектива развития системы электронных рецептов состоит в том, чтобы распространить ее и на негосударственные аптеки столицы.

Алексей Хрипун во время пресс-конференции, проводимой в рамках старта второго этапа проекта «Пульс города», продемонстрировал оперативность работы диспетчеров столичной «скорой помощи». Глава департамента здравоохранения Москвы дозвонился до них за две секунды.