В столицу Кировской области съехались законодатели из всех регионов Поволжья

В столицу нашей области съехались законодатели из всех регионов Поволжья. К совместной работе присоединились член Совета Федерации Олег Мельниченко, помощник полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Алексей Симонов и губернатор Кировской области Игорь Васильев.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ регионов делились положительным опытом и обсуждали схожие для всех субъектов проблемы, которые необходимо решать на законодательном уровне.

Сельскому хозяйству необходима поддержка

В этом году погода преподнесла массу неприятных сюрпризов сельхозпроизводителям. Май оказался холодным и снежным, из-за чего посевные начались с опозданием. Лето тоже не часто радовало теплыми солнечными днями, поэтому и прогнозы на урожай были неутешительными. Вопреки всем ожиданиям, аграриям удалось собрать рекордный за последние годы урожай зерновых. По предварительным подсчетам, его объем составит порядка 130 млн. тонн. Но радость оказалась недолгой. Производители озабочены тем, что такие объемы будет невозможно сохранить. К тому же, могут возникнуть проблемы со сбытом, а цены при этом рухнут. Члены Ассоциации выработали для органов власти ряд предложений, которые помогут разрешить ситуацию. В их числе – обнуление тарифов железнодорожного транспорта, чтобы отдаленные субъекты РФ могли экспортировать зерно в другие регионы и даже за рубеж без значительных транспортных расходов, – рассказал координатор Ассоциации законодателей ПФО, Председатель Заксобрания Пензенской области Валерий Лидин. В свою очередь, председатель ОЗС Кировской области Владимир Быков отметил и другие достижения в аграрном секторе.

– За последние пять лет валовой надой молока на предприятиях АПК Кировской области увеличился на 24%. Кировская область занимает третье место в ПФО по валовому надою молока и первое – по продуктивности дойного стада. По словам Владимира Васильевича, таких показателей во многом удалось добиться благодаря поддержке государства. – Финансовая помощь позволила нарастить объемы производства молока, развивать племенное животноводство и свиноводство, запускать инвестиционные проекты, проводить техническую и технологическую модернизацию, – подчеркнул Владимир Быков. Члены ассоциации сошлись во мнении, что развитие аграрного сектора сегодня тормозит отсутствие квалифицированных кадров. – Это связано с утвердившимся среди молодежи мнением о «непрестижности» сельского труда, – пояснил Владимир Быков. В связи с этим законодатели ПФО вышли с предложением внести изменения в федеральный закон, который бы обязал выпускников отраслевых вузов и средних специальных учебных заведений, проходивших обучение на бюджетных местах, работать по специальности пять лет.

Развивая деловую активность населения

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин выступил с докладом о развитии системы местного самоуправления на примере своего региона. Кстати, этот вопрос во многом перекликался с первой обсуждаемой темой. – Малые формы хозяйствования играют важную роль в возрождении и модернизации села и сельхозпроизводства. В Республике Татарстан действуют 451 тыс. личных подсобных хозяйств, почти 5 тыс. крестьянских фермерских хозяйств, которые производят более половины от республиканского объема продукции. Также Фарид Мухаметшин отметил, что республика активно участвует в реализации программ с федеральным соучастием «Развитие семейных ферм», «Поддержка начинающих фермеров». С сентября 2017 года в республике начало работу АО «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан». Предметом лизинга становится оборудование для переработки и хранения сельскохозяйственной продукции.

Здоровье на миллион

Длительные обсуждения вызвал доклад председателя Законодательного Собрания Ульяновской области Анатолия Бакаева. Он поднял проблему обеспечения лекарственными препаратами граждан, которые страдают редкими (или орфанными) заболеваниями. По данным Правительства Кировской области, за последние четыре года количество жителей региона, страдающих редкими болезнями, возросло с 78 до 92 человек. Схожая тенденция наблюдается по всей стране. Обеспечивать этих больных жизненно необходимыми лекарствами – обязанность субъектов РФ. Казалось бы, на отдельно взятый регион не наберется и сотни «сложных» пациентов. Но лечение даже одного обходится бюджету в сотни тысяч, а иногда и миллионы рублей ежемесячно. Но, по словам Анатолия Бакаева, зачастую таких денег у регионов просто нет. Чтобы граждане получали полную и своевременную помощь, нужна специальная национальная программа, предполагающая централизованное финансирование или софинансирование с регионами, уверен спикер ульяновского Заксобрания. Также он считает целесообразным создать федеральный многопрофильный медицинский центр и ввести обязательное генетическое тестирование для будущих родителей. Еще одно предложение – вплотную заняться импортозамещением препаратов в сфере орфанных заболеваний. Анатолий Бакаев подчеркнул, что проблемой занялись на федеральном уровне. На парламентских слушаниях по проекту бюджета на следующий год председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко заявила, что будет настаивать на централизованных закупках лекарств для страдающих детей. Все предложения председателя ульяновского ОЗС были закреплены в решении, принятом по итогам доклада. Туда вошли детальные рекомендации для Правительства РФ и российского Минздрава. Подводя итоги двух дней работы, координатор Ассоциации законодателей ПФО Валерий Лидин подчеркнул, что все принятые решения еще предстоит доработать, а затем направить в профильные органы государственной власти. После заседания всех членов Ассоциации наградили памятными медалями «Знаменосец Победы Григорий Булатов».