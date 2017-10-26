Бунт питерских «книжных червей»

Скандалы в Российской библиотеке не прекращаются с начала 2016 года, когда её возглавил бывший директор московской Российской государственной библиотеки (РГБ, "Ленинка") Александр Вислый.

Он выступил с идеей слияния двух книгохранилищ, которую критикует городская интеллигенция. Кроме того, активисты настроены против планов реконструкции главного здания РНБ на площади Островского, опасаясь, что оно может перейти под контроль частных инвесторов. РНБ - одна из старейших и крупнейших библиотек в мире.

Концепция развития Российской национальной библиотеки (РНБ), которую 23 октября 2017 года представили депутатам Законодательного собрания Петербурга, вызвала опасения.

- Есть обеспокоенность за судьбу Публички, надо искать решение, позволяющее двигаться вперед, - дипломатично резюмировал председатель постоянной комиссии по образованию, науке и культуре петербургского парламента, Максим Резник. Депутат Заксобрания Оксана Дмитриева выразилась резче.

- Дорабатывать нечего, концепции просто нет, а то, чего нет, доработать невозможно, - заявила депутат.

По итогам длившихся больше двух часов слушаний решено: петербургские парламентарии подготовят обращение к вице-премьеру Ольге Голодец и большому ученому – министру культуры Владимиру Мединскому, чтобы при РНБ был создали на федеральном уровне наблюдательный совет, а концепцию депутаты настоятельно посоветовали Александру Вислому доработать.

(По материалам сайтов mr7.ru rosbalt,ru sobaka.ru)