Медиахолдинг «Гранада Пресс» начинает акцию «Батарейки, сдавайтесь!»

Теперь все сотрудники и посетители офиса медиахолдинга «Гранада Пресс» по адресу улица Красноармейская 111 могут оставить у нас отработанные батарейки в специальном контейнере.

Батарейки давно и прочно вошли в нашу повседневную жизнь, где мы используем их в сотне различных электроприборов: в часах, пультах от телевизора, мощных фотоаппаратах и другом профессиональном оборудовании. Для множества приборов требуются батарейки, однако стоимость качественных хороших батареек достаточно высока, и мы часто экономим на них, покупая более дешевые, которые работают на порядок меньше и меняем их значительно чаще. Горы отработанных батареек заканчивают свою жизнь в мусорных ведрах, пакетах и мало кто задумывается, какую опасность они хранят для природы. По оценке ученых одна батарейка загрязняет 400 литров воды или 20 квадратных метров почвы! Теперь вы их можете принести к нам и по мере заполнения контейнера, его содержимое будет увозиться в специальный центр утилизации. Приятно удивило и очень обрадовало, что оказывается, большая часть коллектива давно их складирует дома, не выбрасывает. Теперь их есть куда девать, приносите нам.