Уральская студентка рассказала о Международном фестивале молодежи и студентов

В Сочи завершился XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, а Екатеринбург стал одним из 15 городов, которые принимали иностранные делегации. Мероприятие объединило более 25 тысяч молодых людей из 188 стран мира. Свердловскую область представляли 175 участников и 90 волонтеров в возрасте от 18 до 35 лет, которые прошли отбор на конкурсной основе. Одна из них – студентка УрГАУ Галина Рычкова – рассказала «Аргументам недели. Урал», как все это происходило.

- Галина, как вообще у тебя возникла идея стать волонтером?

- Впервые о возможности попасть на Международный фестиваль молодежи и студентов в Сочи я услышала от подруги в общежитии. Мы сидели, пили чай, и она рассказала об этом. У меня был опыт – я была волонтером на чемпионате мира по тхэквондо, который проходил в моем родном Челябинске. Естественно, я заинтересовалась. Отправила заявку. Это возможность узнать мир, познакомиться с интересными людьми из других стран, развить знания языка…

- Какие познания требовались?

- Естественно, знание языка. Там вообще достаточно жесткий отбор был: на одно место участника фестиваля претендовали три человека, на одно место волонтера – шесть. Сначала тест, потом заполнение анкеты. Спрашивают, понимает ли человек, куда он собирается. В августе нас всех - кандидатов – собрали на специальный тренинг на два дня. Это тоже был этап отбора. Два дня подряд. И только в сентябре мне сказали, что я еду.

- Меры безопасности, насколько я понимаю, были серьезные?

- Как сказать… На территорию Олимпийского парка нельзя было проносить свою еду, воду. Когда мы подходили к контрольно-пропускным пунктам, нужно было к специальной аппаратуре приставить свой бейдж – и на компьютере высвечивались, кто ты, твое назначение: участник, волонтер. Содержание сумок проверяли, как в аэропорту, досматривали лично – отдельно по половому признаку. Особенно проверяли различные гаджеты – просили их включить, показать экран. Но, после этого, на территории, отведенной для Фестиваля, уже не было никаких ограничений. Спокойно ходишь, заходишь в любые помещения, пользуешься телефоном.

- Ну и вот, вы приехали, и что?

- Я была приписана к делегации Свердловской области в качестве волонтера-проводника. То есть, я должна была решать все возникающие вопросы между делегацией и организаторами, а также иностранными делегациями.

- На фестивале такое случалось?

- Да! Были в первые дни проблемы с едой и формой. Но это вина не организаторов. Когда стали разбираться, выяснилась забавная ситуация. Многие иностранные стороны игнорировали ограничения по количеству участников – то ли специально, то ли по незнанию английского языка, то ли еще по каким причинам. В итоге, приезжали вместо 70 человек – двести! Прилетели «лишние» пять тысяч! Ну не выдворять же их. Опять же, в день открытия делегация из Пакистана зачем-то начала скандировать «No, Israil!». При этом израильтян даже близко не было. Такое ощущение, что некоторые приехали на фестиваль выступить с какими-то своими политическими декларациями. Но мероприятие планировалось, как аполитичное.

- А как иностранцы, прибывшие сюда, относятся к России?

- Смех смехом, но они реально находятся в плену стереотипов. Люди серьезно думают про ходящих медведей по улицам, злобные лица россиян, поголовное распитие водки! Я не шучу – я сама думала, что это осталось в далеком прошлом! Зато, когда они сталкивались с настоящими русскими на фестивале – улыбающимися, приветливыми, готовыми подсказать, как пройти – иностранцы приятно удивлялись и превращались на глазах в открытых, добродушных людей. У нас в Олимпийском парке стояли волонтеры с большими указательными поролоновыми «указателями» - они указывали, куда пройти, в случае вопросов. Их ребята так любили, что появилась даже поговорка: «дай пятеру волонтеру».

- Президента видела?

- Да, но издалека. Владимир Владимирович выступал на сцене, а я выполняла свои обязанности. Да, и для меня не было самоцелью увидеть Путина. Хотя, конечно, было бы интересно с ним сфотографироваться.

- А зачем тебе вообще нужно это участие в этом Всемирном фестивале?

- Это общение. Я познакомилась с ребятами из России, из многих стран. Мне это пригодится в будущем… Я учусь в архитектурном университете, сегодня этот сегмент давно превратился в международный.

- В Екатеринбурге пройдут матчи Чемпионата мира по футболу в 2018 году – собираешься принять участие?

- Конечно! Заявку я отправила. У меня есть так называемая книжка волонтера, где указаны все мои «заслуги». Сначала в заявке я указала только «Екатеринбург». Но после фестиваля, я изменила на своей страничке пожелание – я с радостью еще раз съезжу в Сочи!