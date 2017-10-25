Транспортные компании Волгограда двигают интернет-торговлю

Стремительно развивающаяся интернет-торговля заставляет подстраиваться под свои нужды и других участников рынка. Учитывая перспективы онлайн-магазинов, транспортные фирмы в Волгограде меняют под них собственные бизнес-процессы.

Скорость — это второе имя не только мультяшной гоночной машинки, но и транспортных компаний, успешно конкурирующих сегодня с экспресс-доставкой.

— Ближайшее будущее за дистанционными покупками, — уверен генеральный директор ТК «Байкал Сервис Волгоград». — И поэтому среди клиентов нашей организации, занимающейся перевозками, всё больше интернет-магазинов. Нашими услугами активно пользуются курьерские службы. Потому что, во-первых, мы можем обеспечить кратчайшие сроки — по городу в течение суток или даже одного дня. Во-вторых, возможна доставка ко времени и бесплатное хранение на терминале, в случае если планы клиента изменились и груз ему нужен позже. В-третьих, четкое соблюдение расписания автотранспорта гарантирует нашим партнерам выполнение своих обязательств перед клиентами. И в-четвертых, широкая филиальная сеть, развитая складская инфраструктура позволяют нам осуществлять доставку в 50 тысяч населённых пунктов в самых разных уголках страны.

Таким образом, онлайн-покупка, совершенная пользователем гаджета, не сходящего с одного места, имеет сложную цепочку совсем невиртуального пути. Но покупателю этого знать и не надо. Всё, что ему нужно, — это выбрать товар и кликнуть кнопку «купить».