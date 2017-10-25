Тюменские школьники не смогли попасть на занятия из-за снегопада и сильнейшей гололедицы на дорогах.

Ученикам позволили заниматься дистанционно, а преподаватели работают в штатном режиме. Для тех детей, которые смогли прийти в школу, уроки пройдут по расписанию, передает сегодня портал megatyumen.ru, ссылаясь на департамент образования города.

Напомним, что за сутки в Тюмени выпало около 15,5 миллиметров снега. К утру среды высота снежного покрова достигла 27 сантиметров. На дороги вышла дополнительная снегоуборочная техника.