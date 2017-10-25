Снегопад "не пустил" тюменских школьников на занятия
25 октября 2017, 09:25 [ «Аргументы Недели» ]
Тюменские школьники не смогли попасть на занятия из-за снегопада и сильнейшей гололедицы на дорогах.
Ученикам позволили заниматься дистанционно, а преподаватели работают в штатном режиме. Для тех детей, которые смогли прийти в школу, уроки пройдут по расписанию, передает сегодня портал megatyumen.ru, ссылаясь на департамент образования города.
Напомним, что за сутки в Тюмени выпало около 15,5 миллиметров снега. К утру среды высота снежного покрова достигла 27 сантиметров. На дороги вышла дополнительная снегоуборочная техника.