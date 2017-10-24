Сильнее всех от новой атаки вируса-шифровальщика пострадала Россия

Россия сильнее других стран пострадала от произошедшей сегодня новой атаки вируса-шифровальщика. Об этом заявили специалисты в сфере кибербезопасности.

Ранее во вторник стало известно, что вредоносная программа атаковала сайты агентства «Интерфакс», издания «Фонтанка.ру» и некоторых других СМИ. Кроме того, среди пострадавших от действий злоумышленников были названы киевский метрополитен и одесский аэропорт.

Как рассказали РИА Новости в «Лаборатории Касперского», атака также затронула Турцию и Германию, однако наибольший ущерб причинен российским организациям. В настоящее время специалисты изучают вирус.