В Челябинске построят «Конгресс-холл» стоимостью 7 миллиардов рублей

Семь миллиардов рублей и более 110 тысяч квадратных метров полезных площадей - именно такой видят архитекторы будущее центра Челябинска. «Конгресс-холл» примет саммиты ШОС и БРИКС и пригодится после них.

Новый архитектурный центр столицы Южного Урала появится на набережной реки Миасс. По проекту в нем будут выставочные и культурные центры, ресторан, гостиница, конференц-зал, торговый центр, офисы, фитнесс-зона и даже аквапарк. Более 80 процентов помещений продадут, это окупит стройку, а офисы отдадут в аренду – это даст прибыль.

Такое решение было озвучено сегодня, 24 октября, на совещании у губернатора региона Бориса Дубровского, посвященного инвестпривлекательности Южного Урала. Глава региона поручил создать хозяйственное партнерство «Конгресс-холл», которое построит объект. Гендиректором партнерства назначен Виталий Передерий.

Напомним, что «Конгресс-холл» станет уникальной современной площадкой, главным местом встречи глав государств на саммитах и знаковым объектом для всего города. За основу будет взят проект победителя архитектурного конкурса Archchel-2020.