Программа электронных сертификатов для семей с детьми станет постоянной

В Москве электронные сертификаты станут постоянной мерой поддержки семей с детьми. Соответствующее решение было принято в ходе заседания президиума правительства столицы.

Эксперимент с новым видом помощи проводился с 1 марта 2016 года. Пилотный проект действовал до 31 декабря 2016 года, затем его продлили до конца 2017 года. Мэрия признала эксперимент по оказанию льготной помощи удачным.

Чтобы оформить социальный сертификат, нуждающейся семье надо обратиться в районный центр социальной помощи семье и детям, центр поддержки семьи и детства или территориальный центр социального обслуживания. Средства для финансирования социального электронного сертификата будут заложены в бюджете как 2018-го, так и до 2020 года.