В Москве появится улица, названная в честь Эльдара Рязанова
24 октября 2017, 13:04 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, что в ходе заседания президиума правительства страны было решено дать имена выдающихся людей девяти проектируемым проездам и двум безымянным скверам столицы России.
Предполагается, что проезд №6021 в Обручевском районе получит имя легендарного режиссера Эльдара Рязанова. Кроме того, как уточняет Агентство городских новостей "Москва", некоторые проектируемые улицы будут названы в честь участников Великой Отечественной войны – генерала Яковлева, генерала Артемьева, также Зои Воскресенской.
Также в Зеленограде предлагают назвать улицу в честь героя Беслана Дмитрия Разумовского.