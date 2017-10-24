В Москве появится улица, названная в честь Эльдара Рязанова

Сегодня стало известно, что в ходе заседания президиума правительства страны было решено дать имена выдающихся людей девяти проектируемым проездам и двум безымянным скверам столицы России.

Предполагается, что проезд №6021 в Обручевском районе получит имя легендарного режиссера Эльдара Рязанова. Кроме того, как уточняет Агентство городских новостей "Москва", некоторые проектируемые улицы будут названы в честь участников Великой Отечественной войны – генерала Яковлева, генерала Артемьева, также Зои Воскресенской.

Также в Зеленограде предлагают назвать улицу в честь героя Беслана Дмитрия Разумовского.