Эксперты-горняки приехали с экскурсией на прототип Томинского ГОКа

Михеевский горно-обогатительный комбинат (который расположен в Варненском районе Южного Урала и входит в состав РМК) провел экскурсию для участников конференции «Эффективность и безопасность горнодобывающей промышленности 2017». На мероприятие в Челябинске собрались эксперты по горной добыче и обогащению полезных ископаемых крупнейших компаний из России и Казахстана.



На прототипе Томинского ГОКа наглядно показали, как работает принцип «Умная медь», благодаря которой из меди максимально бережно и экологично добывается минимальный процент ее содержания в породе. Это позволяет успешно и безопасно развивать российскую цветную металлургию. Гости побывали на руднике и обогатительной фабрике, пообщались с инженерами и технологами комбината.



Как уточнил главный технолог цеха обогащения ОАО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК» Борис Гонтаренко, обогатительная фабрика Михеевского ГОКа изначально спроектирована и построена с очень высоким уровнем автоматизации.

- Эксперты в один голос говорят о том, что можно купить дорогостоящее оборудование, но оно не будет работать без высококвалифицированного персонала, - уточнил он. - А на Михеевском ГОКе я увидел, как диспетчеры абсолютно свободно ориентируются в этом оборудовании, уровень квалификации позволяет им работать с этой автоматизацией. После поездки на Михеевский ГОК нам есть, что предложить руководству.



Немаловажно, что около половины доходов бюджета Варненского района в прошлом году пришлась на долю налоговых платежей комбината.



- Михеевский ГОК произвел на меня большое впечатление, сразу видно – новое производство, современные технологии и оборудование мировых лидеров, - поделился впечатлениями главный технолог дробильно-обогатительной фабрики №1 Донского ГОКа, филиала АО «Транснациональной компании «Казхром» Александр Лухмин. - Огромный плюс – доставка руды с карьера ленточным конвейером. Это минимальные затраты на доставку сырья, это экология.



Руководитель бюро по развитию систем управления охраной труда АО «Апатит» Ольга Цируль отметила, что узнала все, что ей было интересно. Также она уточнила, что персонал оставил благоприятное впечатление. По ее мнению, заметно, что на предприятии охрана труда и промышленная безопасность находится на высоком уровне.



Как рассказал главный технолог ООО «СПб-Гипрошахт» Сергей Решетняк, редко на каких производствах карьер находится в идеальном состоянии. Но на Михеевском ГОКе есть, чему поучиться.



Напомним, что в этом году РМК начала разработку Томинского ГОКа, где будут реализованы аналогичные принципы работы. «Умная медь» позволит извлекать цветной металл с содержанием его в руде 0,44 процента. Благодаря работе комбината будет запечатан Коркинский угольный карьер, который представляет опасность для жителей Южного Урала, а также будет предоставлено более 5 тысяч рабочих мест как на комбинате, так и в смежных отраслях. Работа ГОКа позволит перечислить 120 миллиардов рублей налогов.