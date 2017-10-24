Автоэксперты составили список важных советов по уходу за автомобилем зимой

Эксперты популярных автомобильных изданий опубликовали пять самых главных советов по уходу за автомобилем, которые точно пригодятся водителям и, более того, помогут сэкономить.

На первой позиции в рейтинге – мытье машины, которое следует исключить зимой. Это негативно влияет на лакокрасочное покрытие.

На втором месте знатоки рекомендуют выбирать для парковки более ровные участки и избегать слишком частой постановки машины на ручной тормоз, так как он может примёрзнуть.

Также необходимо помнить о «незамерзайке», помимо которой рекомендуется приобрести раствор -70, позволяющий растопить жидкость в бачке. Кроме того, можно иметь в салоне немного спирта, при помощи которого можно избавиться от конденсата в бензобаке.

На четвертой позиции рекомендация о том, что стоит всё время помнить про "крокодилы". Зимой аккумуляторы разряжаются чаще, но люди всё так же отзывчивы и помогут "прикурить".

И, наконец, последний совет гласит, что лучше не допускать зимой пустого бака: в него попадает воздух, который способен навредить топливной системе машины....