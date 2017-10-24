Собянин не поддержал идею введения бесплатной парковки по субботам

Мэр Москвы Сергей Собянин высказался против введения бесплатной парковки в столице по субботам.

Градоначальник подчеркнул, что в этот день недели трафик в Москве даже больше, чем в будние дни, поэтому подобное нововведение "убьет город напрочь". Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", Собянин подчеркнул, что ему постоянно поступают жалобы о том, что даже в воскресенье в столице невозможно припарковаться.

По словам мэра, идея платных парковок заключается в том, чтобы человек подсчитывал не только время в пути, но и стоимость поездки, и иногда предпочитал общественный транспорт автомобилю.