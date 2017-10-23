Три лучших способа ответить на оскорбление

Вас оскорбили! К сожалению, сталкиваться с подобным приходится очень часто. Особенно жителям крупных городов, где уровень стресса зашкаливает. Оскорбить могут в транспорте, магазине, в соцсети. Как лучше всего реагировать на хамство?

У оскорбления (любого!) есть своя скрытая цель. Чтобы её обозначить, надо тайное сделать явным. На грубость следует ответить: «О! Между нами случилось действительно что-то серьёзное, раз вы захотели задеть меня?»

С одной стороны, так вы выбьете своего оппонента из колеи и «ругательского» ритма. Ну и одновременно сможете выяснить повод для его плохого настроения.

Проверено практикой: если человек затевает ссору, значит у него самого в жизни что-то пошло не так. Объектом сброса своей негативной энергетики он выбрал вас. Лучший способ противостоять хаму — не отвечать ему тем же, как бы вам этого ни хотелось. Сохраняйте спокойствие, не показывайте, что разозлены или обижены. Ваша ответная реплика, произнесенная негромким голосом, еще лучше — с улыбкой, обезоружит скандалиста.

Еще один вариант — проигнорировать оскорбительный выпад вовсе. Это, пожалуй, лучший способ выхода из неприятной ситуации: вы не дали конфликту разгореться, и значит сохранили свои нервы. Тяжело сдержаться? Но вы же помните — у инициатора скандала нет к вам ничего личного, он просто вымещает на вас свой негатив. Так отвернитесь от него, уйдите — пусть поищет другой объект. Кстати, игнорирование — прекрасная мера борьбы с интернет-троллями. Отправляете возмутителя спокойствия в «черный список» — и пусть себе живет дальше, но без вас.