Медведев добавил 68 препаратов в перечень жизненно важных лекарств на 2018 год

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев расширил перечень жизненно жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 2018 год. В обновленный список ЖВЛ дополнительно включенв 60 лекарств и восемь препаратов.

Председатель правительства Дмитрий Медведев в понедельник на совещании с вице-премьерами рассказал и о расширении списка лекарств для льготников. Он увеличен на 25 наименований.

"Я утвердил перечень ЖНВЛП на следующий год. Правительство утверждает такой перечень — нужно понимать, какие лекарства востребованы людьми. В перечень подобных лекарств на 2018 год дополнительно включено 60 лекарств и восемь препаратов, в том числе для онкологических заболеваний, сердечно-сосудистой системы и некоторых других", — пояснил Медведев. "Нужно следить, чтобы эти лекарства были доступны", — подчеркнул премьер.

Вице-премьер Ольга Голодец отметила, что из 60 новых позиций некоторые являются "фактически прорывными на фармацевтическом рынке и меняют систему лечения целого ряда заболеваний". По ее словам, 22 позиции — это противоопухолевые, гормональные противоопухолевые препараты, а также наркотические лекарственные препараты, которые принимаются в процессе лечения онкологии и дают действительно подтвержденный хороший эффект.

Три новых препарата появятся в списке дорогостоящих лекарств — это лечение гемофилии, болезни Гоше и рассеянного склероза". "Все препараты, которые включены в список жизненно важных лекарственных препаратов, включены для того, чтобы повысить качество обслуживания пациентов, обеспечить принципиально иной качественный уровень системы здравоохранения", — отметила Голодец.