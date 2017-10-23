В будущем году в Москве планируется построить около 40 школ и детских садов

В будущем году в Москве планируется построить около сорока школ и детских садов.

Данная информация содержится в материалах пресс-конференции заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Леонида Печатникова.

Как отмечает в понедельник, 23 октября, Агентство городских новостей "Москва", на 2018 год в городе запланировано строительство 28 зданий для школьников, рассчитанных на 13 тысяч 185 человек, а также около 10 зданий для дошкольников на 2 тысячи 605 детей.