Почти четыре тысячи самостроев снесли в столице

Почти четыре тысячи объектов самовольного строительства снесли в столице за четыре года, пишет портал "Москва 24". По словам главы Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Сергея Шогурова, речь идет не только об объемах, но и об отдельных постановлениях, которые регламентировали порядок вывода опасных объектов с территории города, общая сумма квадратных метров составила более 1,2 миллиона, рассказал он.



Ранее сообщалось, что в Москве началась пятая волна сноса объектов самостроя. Спецтехнику задействовали у Москворецкого строительного рынка на Симферопольском бульваре. Кроме того, в список под снос вошли постройки в центре Москвы на Калужской площади и Новом Арбате, а также на станциях метро "Выхино", "Волгоградский проспект", "Царицыно", "Кантемировская" и других.



Всего же в рамках пятой волны планируют снести здания общей площадью более 42 тысяч квадратных метров. Все они расположены на инженерных коммуникациях и на территориях с особым режимом использования, включая охранную зонулинейных объектов метрополитена и улично-дорожную сеть.



