Житель Красноярска погиб на батуте от перелома позвоночника

Житель Красноярска упал на батуте и скончался из-за перелома позвоночника.

Трагедия произошла в развлекательном комплексе в ТРЦ "Планета", куда 54-летний мужчина пришел с супругой и сыном. Как уточняет РИА "Новости", ссылаясь на официального представителя ГСУСК региона Ольгу Дегидь, местный житель мог пренебречь правилами безопасности, вследствие чего произошло падение.

Подчеркивается, что сотрудники торгово-развлекательного комплекса оказали пострадавшему первую помощь и вызвали медиков, которые, однако, ничем не смогли помочь. По факту случившегося проводится проверка.