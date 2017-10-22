Поезд Петушки-Москва задержан из-за хулиганов

Движение поезда №6925 Петушки-Москва на Горьковском направлении Московской железной дороги в воскресенье, 22 октября, задерживается из-за хулиганских действий.

Представители Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) предупредили, что поезд Петушки-Москва задержан на 11 минут, передает агентство городских новостей «Москва».

Причиной задержки поезда стали хулиганские действия. Отметим, этот поезд из Владимирской области прибьвает на Курский вокзал Москвы согласно расписанию в 20:19.