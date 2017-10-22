Молодой плейбой для «Мадам Лизинг»

Муж или не муж Дмитрий Белоносов - солист молодежной поп-группы «Revoльvers» экс-чиновницы Елены Скрынник? Этот вопрос будоражит российский интернет. Сама Елены Скрынник, или как иронично ее прозвали журналисты «Мадам Лизинг» – бывший министр сельского хозяйства РФ, и фигурант громкого уголовного дела о мошенничестве, утверждает, что известный плейбой, по-прежнему ее муж. Скрынник заявила, что развода не было. Экс-министр даже показала корреспонденту «Комсомольской правды» свой паспорт: «Так, вот здесь записаны все мои дети. А вот штамп из загса - у меня был и остается муж Дмитрий. Есть еще вопросы?»

Дмитрий Белоносов – третий по счету муж экс-министра. Он на 10 лет младше супруги (ей 56 лет, ему – 46). И в одном из интервью Белоносов утверждал, что официально брак был расторгнут еще в 2010 году. Сейчас он по-прежнему активно занимается музыкой. После участия в молодежной поп-группе «Revoльvers» он начал сольную карьеру. Под сценическим именем Белоносоff у исполнителя есть свой канал на YouTube, а свежий клип вышел около месяца назад. Судя по гламурным фотографиям в социальных сетях, он находится в прекрасной физической форме: занимается бодибилдингом, участвует в соревнованиях, много путешествует и отдыхает с размахом. Во только фотографий с Еленой Скрынник на его странице совсем нет.

Напомним, что Елена Скрынник руководила сельским хозяйством в правительстве Владимира Путина вплоть до его расформирования в 2012 году. А до этого возглавляла возглавлявшая государственную компанию «Росагролизинг». Между тем деятельностью «Росагролизинга» еще с 2009 года интересовалась Прокуратура – она нашла перевод средств в офшоры и сотрудничество с подозрительными посредниками. Днако п уголовному делу о мошенничестве Елена Скрынник проходила только в качестве свидетеля.

Министр всегда любила светские мероприятия и дорогие аксессуары. В 2012 году Ксения Собчак на страницах одной из соцсетей обратила внимание на фото Елены Скрынник: «У нее сумка биркин 35мм, крокодил. Стоимость этой сумки 20 тысяч евро. Трактор гораздо дешевле».

С 2016 года Елена Скрынник руководит созданным ею Международным независимым институтом аграрной политики, который занимается разработкой «Стратегии развития сельского хозяйства России до 2050 года».