Ночь на воскресенье стала самой холодной в Москве с начала осени

Ночь на воскресенье, 22 октября, стала самой холодной в Москве с начала осени 2017 года.

Согласно последней информации Гидрометцентра России, в некоторых районах столицы столбик термометра опустился до -2,9 градуса. В центре Москвы был зафиксирован показатель -1,1 градуса. Отмечается, что самую низку температуру синоптики заметили в Клину, расположенном в Московской области, где было всего -5,8 градуса.

Отметим также, что в Москве и Подмосковье минувшей ночью прошел первый снег.