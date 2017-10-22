Ночь на воскресенье стала самой холодной в Москве с начала осени
22 октября 2017, 10:43 [ «Аргументы Недели» ]
Ночь на воскресенье, 22 октября, стала самой холодной в Москве с начала осени 2017 года.
Согласно последней информации Гидрометцентра России, в некоторых районах столицы столбик термометра опустился до -2,9 градуса. В центре Москвы был зафиксирован показатель -1,1 градуса. Отмечается, что самую низку температуру синоптики заметили в Клину, расположенном в Московской области, где было всего -5,8 градуса.
Отметим также, что в Москве и Подмосковье минувшей ночью прошел первый снег.