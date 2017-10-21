Скворцова предупредила об изменениях в правилах диспансеризации‍

Определённые группы россиян смогут проходить диспансеризацию один раз в два года. Изменения вступают в силу с начала 2018 года. Об этом заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Сейчас на территории России проводятся бесплатные скрининги состояния здоровья раз в 3 года для взрослых и ежегодно – для детей.

"С 1 января для определенных возрастных групп это будет уже раз в два года. Бесплатно обследуются на всю группу неинфекционных заболеваний и даже факторы риска", — сказала министр на полях конференции по неинфекционным заболеваниям, сообщает РИА Новости.