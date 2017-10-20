Владимир Колокольцев провел встречу с послом США в России Джоном Хантсманом

Сегодня в МВД России по инициативе американской стороны прошла встреча Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева с послом США в России Джоном Хантсманом.

Министр подчеркнул, что конструктивный диалог с американскими коллегами должен основываться на принципах равноправия и взаимного уважения. В общих интересах – усиливать борьбу с терроризмом, противостоять наркотрафику, организованной преступности и киберугрозе.

Глава МВД России высоко оценил работу представительств правоохранительных ведомств при посольствах, назвав ее одним из действенных инструментов международного полицейского сотрудничества.

Стороны выразили надежду на улучшение российско-американского сотрудничества в правоохранительной сфере.