Владимир Колокольцев провел встречу с послом США в России Джоном Хантсманом
20 октября 2017, 17:24 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня в МВД России по инициативе американской стороны прошла встреча Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева с послом США в России Джоном Хантсманом.
Министр подчеркнул, что конструктивный диалог с американскими коллегами должен основываться на принципах равноправия и взаимного уважения. В общих интересах – усиливать борьбу с терроризмом, противостоять наркотрафику, организованной преступности и киберугрозе.
Глава МВД России высоко оценил работу представительств правоохранительных ведомств при посольствах, назвав ее одним из действенных инструментов международного полицейского сотрудничества.
Стороны выразили надежду на улучшение российско-американского сотрудничества в правоохранительной сфере.