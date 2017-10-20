Южный Урал не является источником рутения

Челябинская область не является источником радиоактивного изотопа рутений-106, который зафиксировали в странах центральной Европы. Сегодня, 20 октября, об этом сообщил вице-губернатор Челябинской области Олег Климов. Кроме того, в регионе нет такого предприятия, который мог быть источником радиоактивного изотопа.

После появления тревожных сигналов из Европы были проведены консультации с физиками, представителями Гидромета, Росатома и Роспотребнадзора. Эксперты единодушны — рутений при переработке выявляется вместе с сопутствующими изотопами. В чистом виде он нужен в медцелях или для настройки спутников.

По данным Олега Климова, в Румынии был зафиксирован рутений в концентрации 150 микробеккерелей, в Италии — 50. Челябинская область показала нулевые пробы. Однако до сигналов из Европы, а именно 25 сентября, на Южном Урале были зафиксированы незначительные концентрации рутения-106 на некоторых постах контроля.

- Эти показатели были в 20 тысяч раз меньше допустимой годовой дозы, и не представляли какой-либо опасности для здоровья и жизни людей, - подчеркнул Олег Климов.

Проверка показала, что наличие незначительных концентраций рутения не связано с работой предприятия «Маяк». Более того, источником рутения не является ни одно из предприятий Челябинской области.