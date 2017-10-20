В Москве расцветёт самая большая кувшинка в мире

Вечером 20 октября в в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцветёт самая большая в мире кувшинка – виктория амазонская. Посетители смогут увидеть это изумительное явление в период с 16 до 20 часов.

Листья виктории амазонской в диаметре могут достигать двух метров. Интересно, что снизу лист кувшинки вооружен шипами в 3 см, оберегающими викторию от травоядных животных и рыб. Цветок растения живет около 48 часов, за это время он меняет не только цвет, но и пол. При этом ароматные белые и розовые цветы появляются над водой только в темное время суток.