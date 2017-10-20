На Среднем Урале появится единый информационный портал

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил разработать единый информационный портал региона, сообщает департамент информполитики губернатора. Он позволит жителям не только получить информацию о регионе и муниципалитетах, но и обеспечит глубокую интеграцию с порталом государственных и муниципальных услуг.

На портале будут также созданы все условия для трансляции информации в социальные сети. Помимо этого будет прорабатывается возможность использования геолокации. Это позволит жителям разных территорий Свердловской области при обращении к порталу получать новостной и сервисный контент именно из своего муниципалитета. Также планируется сделать данный портал стартовой площадкой для всех образовательных, культурно-досуговых, социальных учреждений областного подчинения. Кроме того, на сайте в будущем в режиме онлайн можно будет следить за бюджетными стройками по всему региону.

Новый портал будет запущен в начале 2018 года. Кураторство над ним возложено на два новых департамента – информационной политики и информатизации и связи.