Внук Брежнева пожаловался в суд на использование изображения деда в рекламе
20 октября 2017, 10:36 [ «Аргументы Недели» ]
Андрей Брежнев обратился в суд в Новосибирске с просьбой взыскать с коммерческой организации сумму необоснованного обогащения и компенсировать моральный вред за использование в рекламе изображения его деда.
Отмечается, что заседание по делу назначено на 13 ноября. Сумма иска не называется.
Ранее сообщалось, что внук генсекретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева судится с новосибирским ЦУМом за размещенный на фасаде рекламный плакат с изображением деда.