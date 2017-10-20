Внук Брежнева пожаловался в суд на использование изображения деда в рекламе

Андрей Брежнев обратился в суд в Новосибирске с просьбой взыскать с коммерческой организации сумму необоснованного обогащения и компенсировать моральный вред за использование в рекламе изображения его деда.

Отмечается, что заседание по делу назначено на 13 ноября. Сумма иска не называется.

Ранее сообщалось, что внук генсекретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева судится с новосибирским ЦУМом за размещенный на фасаде рекламный плакат с изображением деда.