Кадыров рассказал о спасении 15 россиян из горячих точек в Сирии

Глава Чеченской Республики заявил, что 15 граждан России, в числе которых 11 детей, были вывезены из зон боевых действий в Сирии на территории, подконтрольные сирийским правительственным силам.

"Мой представитель <…> на военном самолете ВКС России вывез их на территорию, подконтрольную сирийским властям", — написал Кадыров в своем Instagram. По его словам, среди вывезенных граждан одна уроженка Чечни, три — Дагестана и их дети, старшему из которых десять лет, а младшей — три месяца.

Глава Чечни выразил благодарность министру обороны России Сергею Шойгу и начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову, которые оказали поддержку в решении данного вопроса.