В России каждой матери новорожденного могут начать выдавать подарки

Минтруд РФ в пятницу выдвинул идею выдавать всем матерям новорожденных подарки.

Предполагается, что женщины смогут получать специальные наборы для младенцев в день выписки из родильного дома. Согласно проекту, который реализуется в рамках Десятилетия детства, подарки будут преимущественно российского производства, передает газета "Известия".

Отмечается, что наборы могут состоять из памперсов, распашонок, сосок, погремушек и бутылочек, которые необходимы малышу в первые месяцы жизни.