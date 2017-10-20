В России каждой матери новорожденного могут начать выдавать подарки
20 октября 2017, 09:44 [ «Аргументы Недели» ]
Минтруд РФ в пятницу выдвинул идею выдавать всем матерям новорожденных подарки.
Предполагается, что женщины смогут получать специальные наборы для младенцев в день выписки из родильного дома. Согласно проекту, который реализуется в рамках Десятилетия детства, подарки будут преимущественно российского производства, передает газета "Известия".
Отмечается, что наборы могут состоять из памперсов, распашонок, сосок, погремушек и бутылочек, которые необходимы малышу в первые месяцы жизни.