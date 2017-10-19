«Воронцовских» и тех, кто помогает им во власти, ждет наказания за деяния

О том, как градообразующее сельхозпредприятие Динского района — СПК «Колос» — оказалось на грани уничтожения, а его пайщики были лишены права распоряжаться своей землей, наша газета писала многократно.

К защите людей подключился известный московский адвокат и член Общественной палаты РФ Шота Олегович Горгадзе, обратившийся лично к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой дать правовую оценку действиям представителей ОАО «Воронцовское» и нечистоплотным чиновникам, действия которых и привели к тяжким последствиям для хлеборобов.

Тридцатого августа этого года СК по краю возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в отношении Сергея Петрова, бывшего чиновника Нововеличковского сельского поселения, который, как считает известный адвокат Шота Горгадзе, действовал в интересах рейдеров.

Захват собственности СПК «Колос» и его пайщиков, как считают хлеборобы, был проведен классическим для рейдеров способом — с использованием коррумпированных чиновников и незаконных судебных решений, а спланирован был действующим на тот период сотрудником одной силовой структуры при помощи его связей.

Органам прокуратуры и следствия потерпевшие и их адвокат предоставили данные, что рейдерская схема по захвату собственности была реализована в несколько этапов, в ней было задействовано значительное количество исполнителей, четко распределивших между собой роли, что явно свидетельствует о тщательной подготовке к реализации схемы.

На первом этапе, как считают заявители, от имени Николая Пивовара, имевшего земельный пай в границах СПК «Колос», сотрудник краснодарской юридической фирмы в 2013 году подал в Динской районный суд иск о признании незаконным решения собрания участников общей долевой собственности в границах СПК «Колос», на котором более 750 собственников приняли решение о выделе земельных участков и их передаче в аренду СПК «Колос».

В иске в суд представитель Пивовара Фролов указал заведомо ложные данные о том, что в 2009 году Пивовар якобы не присутствовал на собрании участников общедолевой собственности и не голосовал за выделы земельных участков и передачу земли в аренду СПК «Колос», скрыв от суда то, что на собрании по доверенности от Пивовара присутствовал и голосовал его представитель.

Динской районный суд не поверил Фролову и решением от 21.06.2013 в иске отказал, но Краснодарский краевой суд 03.09.2013 признал решение собрания недействительным.

Последствия судебного решения — восстановление исходного участка с кадастровым номером 23:07:0104000:192 в площади 4808 га и восстановление прав на этот участок более пятисот граждан, которые ранее выделились. Суд также обязал органы Росреестра внести соответствующие изменения в учетные данные (позднее Президиум крайсуда отменил это решение, дело направлено на новое рассмотрение в районный суд).

Добившись восстановления земельного участка с кадастровым номером 23:07:0104000:192 в его первоначальной площади — 4808 га, вероятно, «воронцовские» тут же инициировали проведение общего собрания участников общей долевой собственности в земельном участке с кадастровым номером 23:07:0104000:0192, в повестку заседания которого был внесен вопрос об условиях заключения договора аренды данного земельного участка с ОАО «Воронцовское».

«Это те самые красавцы, застрявшие в 90-х годах и чувствующие себя там весьма комфортно. Согласитесь, что тандем бандитов, людей в мантии, рейдеров и прочих нечистых на руку упырей, любого „бизнесмена” сделает столь успешным и богатым, что

остальным и не снилось. Правда, всё это до поры до времени, пока „федеральная метла” не сделает свое дело»,— пишет о своих оппонентах Шота Горгадзе на странице «Фейсбука».

Распоряжением №160р от 09.10.2013 и. о. главы администрации Нововеличковского сельского поселения Г. Н. Черныша, ответственного за организацию и проведение общих собраний участников долевой собственности земельных участков из земель, расположенных в границах Нововеличковского сельского поселения Динского района, был назначен и. о. начальника отдела земельных, имущественных и архитектурных отношений администрации Петров. Заявители считают, что тут имели место коррупционные отношения.

Двадцать пятого октября 2013 года собрание приняло отрицательное решение по вопросу заключения договора аренды с ОАО «Воронцовское».

Но через несколько дней, 01.11.2013, рейдеры проводят очередное собрание, сделав выводы из неудачного для них предыдущего собрания.

Для этого представитель местной власти Сергей Петров, которому государство в силу Федерального закона №101-ФЗ вверило полномочия на проведение собрания, как свидетельствуют очевидцы, пошел на откровенные и сознательные нарушения: он проигнорировал решение Краснодарского краевого суда от 03.09.2013, которым участок был восстановлен в площади 4808 га (его собственниками вновь стали более пятисот лиц), и вместе с юристами составил по устаревшей и недостоверной выписке из Росреестра некие списки, указав в них всего 122 собственника вместо положенных пятисот.

Прибывших на собрание в здание администрации Нововеличковского сельского поселения (Динской район, ст. Нововеличковская, ул. Красная, 53) к изумлению собственников встретили юристы, как установило следствие, которым Петров незаконно передал все полномочия по регистрации собственников. Сам Петров, как свидетельствуют очевидцы, самоустранился и действовал исключительно по командам «трастовцев» в интересах ОАО «Воронцовское». Итогом незаконных действий Петрова стало то, что более сорока собственникам было незаконно отказано в регистрации, что и послужило поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Петрова.

В постановлении о возбуждении уголовного дела от 30 августа 2017 года в отношении Петрова, в частности, говорится о том, что он «путем действий, явно выходивших за пределы его должностных полномочий, запланировал утвердить в ходе проведения общего собрания участников общей долевой собственности в земельном участке с кадастровым номером 23:07:0104000:0192, условия договора аренды указанного земельного участка, находящегося на праве общей долевой собственности, с ОАО „Воронцовское”… Преследуя свою преступную цель, Петров 01.11.2013, находясь в помещении администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст. Нововеличковская, ул. Красная, 53, являясь должностным лицом, действуя умышленно и незаконно, реализуя свой преступный умысел, превышая свои вышеуказанные должностные полномочия, осознавая, что действует за пределами возложенных на него обязанностей, совершая действия, которые могли быть совершены лишь при наличии особых обстоятельств, указанных в законе, без наличия таковых, отказался удовлетворить полномочия прибывших и присутствующих на собрании лиц — собственников земельных долей и их представителей… отказал им в регистрации, в выдаче для реализации своих законных прав на публичное голосование бюллетеней, притом что Петров осознавал, что указанные лица намеривались голосовать против заключения договора аренды указанного участка, находящегося на праве общей долевой собственности, с ОАО „Воронцовское”…».

А вот как характеризует действия Петрова адвокат Шота Горгадзе, представляющий интересы СПК «Колос».

— Уже два года я представляю интересы пайщиков СПК «Колос» из станицы Нововеличковской Динского района Краснодарского края. Это почти пятьсот человек. Эти люди были несправедливо лишены права распоряжаться своей землей из-за произвола

сотрудника местной администрации Петрова, который, злоупотребляя своим должностным положением, просто не пустил людей на собрание пайщиков и не дал им проголосовать так, как они хотели. Зачем ему это было нужно? Всё просто: чтобы помешать пайщикам распорядиться своей собственностью именно так, как они хотели, а не как хотели те, кто вместе с Петровым проталкивал вопрос по аренде земли в пользу ОАО «Воронцовское»,— говорит Шота Олегович.

Когда возмущение собственников, которым Петров незаконно отказал в регистрации, достигло критического предела (а людей можно понять: кому понравится, когда рейдеры и коррумпированные чиновники решают за тебя судьбу своей собственности?), по настоятельному требованию сотрудников полиции, которые обеспечивали общественный порядок на собрании, глава сельского поселения Геннадий Черныш вмешался и прекратил собрание на стадии регистрации его участников. На видео прекрасно видно, как глава администрации Черныш своим волевым решением дает Петрову указание о прекращении собрания, прилюдно объявляя об этом всем собственникам, что собрание считается несостоявшимся по причине угрозы «массовых беспорядков». Заканчивается собрание тем, что сотрудники полиции просят всех людей разойтись и покинуть помещение администрации. Доверяя власти, собственники разошлись.

И всё это фиксирует кинокамера. Через несколько дней глава администрации Черныш выдал участникам собрания справку с гербовой печатью о том, что собрание не состоялось.

Каково же было изумление людей, которые через месяц узнали, что сотрудник администрации Петров, покинувший, как и все, собрание, которое было прекращено на стадии регистрации, втайне от собственников, вероятно, под диктовку «трастовских» юристов, как считают собственники, изготовил протокол о якобы состоявшемся собрании собственников, которые «большинством» голосов проголосовали за долгосрочную аренду в пользу ОАО «Воронцовское».

Изготовленный таким подметным способом протокол о якобы состоявшемся собрании собственников, якобы принявших решение об аренде земли в пользу ОАО «Воронцовское», Петров передал главному агроному воронцовских Конопляннику, который как якобы уполномоченное лицо от участников собрания подписал заранее заготовленный юристами договор аренды с ОАО «Воронцовское».

Следственные органы МВД установили, что в тот же день в Динской отдел Управления Россрестра по Краснодарскому краю представители воронцовских сдали протокол собрания и договор аренды на регистрацию, а подъехавший позже директор ОАО «Воронцовское» Матюша только расписался, даже не будучи уведомлен о данном собрании.

Читатель будет изумлен, когда узнает, что договор аренды с ОАО «Воронцовское» регистратором Динского района Алишиной был зарегистрирован всего за два дня с грубейшими нарушениями нормативных документов. Заявители считают, что и тут не обошлось без коррумпированных связей ранее «курировавшего» регистрационные органы от силовых структур. Поэтому следствие намерено разобраться, кто и почему дал такое незаконное указание регистратору Алишиной, которая после регистрации данной незаконной сделки вдруг быстро уволилась.

— После того как сотрудники полиции ввиду возмущения людей и грубейшего произвола со стороны Петрова потребовали прекратить собрание, глава поселения Черныш собрание прекратил. Люди разошлись, доверяя местной власти, зная, что собрание не состоялось. Но Петров втайне от всех изготовил протокол, что собрание якобы состоялось в пользу аренды ОАО «Воронцовское»,— подтверждает имеющуюся у нас версию того, как проходило «собрание», Шота Олегович. — Я вообще не люблю, когда по беспределу. А когда по беспределу не в отношении сильных, а в отношении слабых, меня этот факт возмущает вдвойне.

Получив таким образом право аренды 4808 га земли, новые арендаторы — «воронцовские» летом 2014 года присвоили урожай СПК «Колос» на сумму 150 млн руб., тем самым полностью разорив хозяйство. Газета подробно писала, что кооператив был вынужден вырезать все поголовье КРС в 1500 голов.

В настоящее время воронцовские продолжают хозяйничать на паевой земле, извлекая всё новую и новую прибыль в интересах теневого хозяина и его покровителей, связанных с силовыми структурами.

Мы попытались связаться по телефону с Петровым, чтобы он смог дать какой-то комментарий по поводу возбужденного против него уголовного дела. Но он на телефонные звонки в настоящее время не отвечает.

Сейчас уже можно с уверенностью сказать, что принципиальные и решительные действия члена Общественной палаты РФ адвоката Шоты Олеговича Горгадзе, заместителя Генпрокурора РФ Андрея Кикотя, прокурора Краснодарского края Сергея Табельского и Следственного комитета края, принявших объективное решение о возбуждении уголовного дела в отношении Петрова, позволят привлечь его и иных лиц, кто участвует в рейдерстве, к уголовной ответственности.

— Занимаясь этим делом, я был на личном приеме у руководства СК России и добился того, что Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении нечистоплотного чиновника. Мое обращение к главе Следственного комитета России было услышано, чему я несказанно рад. Искренне надеюсь, что уголовное дело будет расследовано и дойдет до суда. И не просто до суда, а до обвинительного приговора Петрову и всем тем, кто решил, что большие деньги дают индульгенцию от преступлений. Не дают, господа бандиты! Не в наше время. Мы, в отличие от вас, девяностые уже пережили и живем в году 2017-м,— подчеркивает адвокат Шота Горгадзе.

P. S. Как нам стало известно, вчера в Октябрьском районном суде Краснодара была рассмотрена жалоба Петрова в порядке ст. 125 УПК на действия следственных органов. Жалоба была отклонена. Следственные действия будут продолжены.