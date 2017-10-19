Золотой голос России везет свою «Игру»

Двойной альбом «Игра», увидевший свет в канун 40-летнего юбилея Николая Баскова, своего рода творческий отчет артиста. Популярные хиты стали основой для настоящего шоу, в котором соединились вокал и хореография, костюмы от Юдашкина и спецэффекты от режиссера Российской национальной музыкальной премии.

В основе постановки — оригинальный сценарий из шести глав: «Маскарад», «Поиск», «Театр», «Империя», «Варьете» и «Триумф». Каждая глава переносит зрителей в свою уникальную атмосферу благодаря особым художественным и визуальным решениям.

Объединяющим смысловым и декорационным элементом стала говорящая Маска — квинтэссенция Артиста. Маска ведет со зрителем беседу на протяжении всего концерта: она говорит об отношениях с миром и со зрителем, о поиске, славе, вечности, власти, сомнениях, страхах, вере и, наконец, любви.









Музыкальный репертуар шоу «Игра» традиционно богат и разнообразен, как этого всегда ожидают от Николая Баскова: здесь и самые новые хиты, и полюбившиеся публике эстрадные композиции, шутливые и гротескные песни, дуэты, лирические номера и шедевры мировой классики.

Бюджет постановки составил около 2 миллионов евро, подготовка шоу продолжалась больше года. Премьера шоу «ИГРА» прошла, и с успехом, на главной сцене России — в Государственном Кремлевском дворце. Концерты в Москве шли с аншлагом три вечера подряд, их посетили более 17 000 зрителей. Сразу же после московской премьеры артист отправился в гастрольный тур, который начался с Северной столицы России — Санкт-Петербурга, а продолжился концертами в Беларуси, Латвии, Литве, Эстонии, затем в Германии и европейской части России. Сейчас уже более 30 городов смогли увидеть шоу «ИГРА». Челябинцам такая возможность предоставиться 23 октября в 19.00, во Дворце спорта «Юность».