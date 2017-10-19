Жителям Ольхона предложили согласовывать график обрядов
19 октября 2017, 11:10 [ «Аргументы Недели» ]
Жителям Ольхона предложили подготовить и согласовать с «Заповедным Прибайкальем» график традиционных обрядов, которые проводятся на мысе Хобой.
С таким предложением выступил в пятницу, 13 октября, директор ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Михаил Яблоков на встрече с представителями Общественного совета поселка Хужир, сообщает пресс-служба организации.
Напомним, в связи с протестами островитян, проект благоустройства мыса Хобой был пересмотрен. В результате решено оборудовать кольцевую пешеходную тропу с тремя смотровыми площадками у основания мыса, а сам его закрыть для посещения полностью. Также там планируется построить отдельное служебное помещение для инспекторов нацпарка, хотя местные не одобряют идею капитального строительства у мыса.
Михаил Яблоков также сообщил, что, помимо этого здания, еще два юртообразных домика будут приспособлены под информационный пункт и складское помещение.
Кроме того, в ходе совещания появились и планы дальнейшего сотрудничества по обустройству маршрута от Хужира до мыса Хобой.
– Именно планирование совместных проектов на острове в дальнейшем будет наиболее эффективным, — подвел итог встречи директор «Заповедного Прибайкалья».
по сообщению портала "Телеинформ"