Создана первая в мире электронная женщина

Первую в мире женщину-робота привезли в Москву. Робота Софию разработала компния Hanson Robotics во главе с Дэвидом Хансоном. Пробразами топ-модели из мира андроидов стали знаменитая актриса Одри Хепберн и супруга создателя компании.

Человекоподобный робот София умеет не только моргать, грустить и радоваться, обладает развитой мимикой, эмитирует 62 различных движения мышц лица, но и отличается умом и сообразительностью. Она знает английский и русский языки.

Электронная женщина София постоянно учится и, как большинство женщин - болтушка. Великий и могучий она выучила всего за два дня благодаря ученым из Новосибирского академгородка, - передает ТК "ТВ Звезда".

Мозг Софии - искусственная нейросеть, подобная той что в голове у человека, только электронная. Этого андроида разработчики планируют поставить на конвейер, как социального робота.

София может быть сиделкой, учителем или контролером.