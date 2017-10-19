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Рейдерство с женским лицом?

19 октября 2017, 07:06 [«Аргументы Недели», Кирилл КАМСКИЙ ]

Рейдерство с женским лицом?

Говорят, что у войны не женское лицо, и с этим мало кто будет спорить. Однако войны экономические, которые постоянно бушуют вокруг нас, имеют свои особенности. Людей в них не убивают, а только разоряют, лишают работы, а победители присваивают чужие деньги и калечат жизни. Одним из крайних проявлений экономической войны считается рейдерство – противозаконный захват предприятий и организаций. Может ли быть у рейдерства женское лицо? Ситуация, которая возникла вокруг филиала саморегулируемой организации (СРО) «СредВолгСтрой» в городе Тольятти, заставляет серьёзно задуматься над этим вопросом. 

11 октября  2017 года на стол директора филиала Фарита Зиатдинова легло письмо за подписью генерального директора СРО «СредВолгСтрой» Светланы Демьяновой. В нём сообщалось, что подразделение в Тольятти ликвидируется, все сотрудники должны быть уволены, а имущество передано на баланс в головной офис. У Фарита Гасымовича и его коллег такое известие вызвало шок. И дело не в том, что людей, которые приложили огромные усилия для спасения даже не своего филиала, а головной организации, выкидывают на улицу. Гораздо хуже, что за официальным тоном приказа скрывался правовой беспредел в стиле лихих 90-х годов. Однако давайте обо всё по порядку.

Спасение утопающих

Для тех наших читателей, кто не знаком с принципами саморегулирования в строительном комплексе, вкратце опишем фон, на котором разворачивались события. Для того, чтобы участвовать в конкурсах и выполнять серьёзные работы, любая строительная организация в стране обязана состоять в саморегулируемой организации (СРО), иногда называемой также ассоциацией строителей или некоммерческим партнёрством. Удовольствие это не дешёвое. Член СРО обязан внести свой взнос в компенсационный фонд в размере от 100 тысяч до 5 миллионов рублей, в зависимости от уровня ответственности, с которым работает компания, а также регулярно вносить членские взносы для того, чтобы партнёрство могло оплачивать работу своих сотрудников и выполнять прописанные в законах функции. Это привело к тому, что в строительных СРО скопились серьёзные финансовые ресурсы, и за контроль над ними началась борьба.
Особенно ситуация в саморегулировании обострилась после того, как в июле прошлого года были приняты поправки в Градостроительный кодекс, согласно которым вводился так называемый принцип регионализации. Его суть в следующем. Ранее строительная компания могла спокойно состоять в любой СРО страны. Например, строители, работающие на Камчатке, могли вступить в партнёрство в Калининграде или наоборот. Согласно новому порядку, строители должны состоять только в том партнёрстве, которое работает в их регионе. Таким образом, выбор у каждой компании сузился с двух с лишним сотен СРО по всей стране одного-двух-трёх региональных партнёрств.
На выполнение норм закона был дан ровно год, и в России началось массовое перемещение строительных компаний. Проходило оно, правда, только на бумаге, но было от этого не менее болезненным для участников процесса. Оказалось, что некоторые региональные СРО не могут набрать необходимое для работы количество членов, а другие «подрастеряли» средства компенсационного фонда в обанкротившихся банках.
Среди таких проблемных партнёрств оказалась и СРО «СредВолгСтрой» из Самарской области. Из более чем 600 строительных компаний, входивших в состав этого объединения, после старта реформы осталось всего 130. И, что ещё хуже, региональное Средне-Поволжское управление Ростехнадзора направило руководству СРО акт с требованием устранить нарушение части 1 статьи 55.1-1 Градостроительного кодекса РФ, а именно разместить на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством России, средства компенсационного фонда СРО «СредВолгСтрой» в полном объёме, то есть в размере 179,69 миллиона рублей.
«Палочкой-выручалочкой» для идущего ко дну партнёрства стал опытный руководитель Фарит Зиатдинов. Военный лётчик, закончивший Сызранское высшее военное авиационное училище, а в 90-х годах получивший образование инженера-строителя, Фарит Гасымович предложил перевести в СРО «СредВолгСтрой» более сотни строительных компаний. Все они ранее входили в крупную СРО «МСС», а теперь, по закону о регионализации, были вынуждены сменить партнёрство. Благодаря такому решению выиграли все. Самарские строители смогли спокойно продолжить работать, без лишних финансовых затрат и бумажной волокиты. А СРО «СредВолгСтрой» получила возможность наращивать свои ряды и решить финансовые проблемы – оставаясь работать в нынешнем виде или реорганизуясь под новым брендом. Более того, поверив авторитету Зиатдинова, потянулись в СРО и другие строители.
На словах руководство партнёрства высоко оценило своевременную помощь. Фарит Зиатдинов со своим небольшим, но слаженным коллективом возглавил Тольяттинский филиал СРО. Генеральный директор Светлана Демьянова с удовольствием позировала на снимках и рука об руку посещала общественные мероприятия вместе с новым соратником. Однако, как оказалось, у госпожи Демьяновой и стоящими за её спиной силами было своё видение того, какой должна быть благодарность. И другое видение перспектив СРО.

В особо крупном размере

Чем больше Фарит Гасымович со своей командой осматривались в СРО «СредВолгСтрой», тем больше вопросов возникало к действующему руководству. Многие действия генерального директора вызывали недоумение, а другие и вовсе вступали в противоречие с законодательством. У специалистов, пришедших из серьёзного партнёрства, каким являлось СРО «МСС», буквально волосы вставали дыбом при виде тех вольностей, которые позволяли себе в самарском офисе с деньгами строителей.
В частности, целевые средства компенсационного фонда, которые согласно статье 55.16 Градостроительного кодекса, должны перечисляться только безналичным расчётом и единовременным платежом, шли налом, с рассрочками, а порой и вовсе не доходили до кассы. Например, один из последних фактов – платежи ООО СК «Векторстройкапитал» были приняты двумя кассовыми ордерами: на 80 тысяч 29 июня 2017 года и на 20 тысяч рублей 30 июня. В итоге ни та, ни другая сумма на расчётный счёт организации не поступила.
Не менее подозрительно выглядит и инвестиционная политика руководства. Не секрет, что представители банков охотно шли на переговоры с директорами СРО, которые зачастую могли за отдельное поощрение разместить компфонды под процент, выгодный для банка, но не выгодный для организации. Поскольку суммы измерялись сотнями миллионов рублей, то и гонорары оказывались немалыми. Занималась ли чем-то подобным госпожа Демьянова? Простой анализ банковских депозитов СРО «СредВолгСтрой» наводит на размышления.
За 2,5 года своего директорства Светлана Владимировна успела открыть и закрыть 54 счёта, не «заморачиваясь» при этом такими «мелочами», как обязательное согласие общего собрания партнёрства. Например, с 24 по 27 июня 2017 (всего на три дня!) 14 миллионов рублей были размещены под депозит в 5% годовых. С 28 по 30 июня (на два дня) на банковских счетах «прокрутили» ещё 50 миллионов рублей под 8,5% годовых. Сумма процентов составила 42 954 рубля. По другим договорам суммы процентов составили свыше 400 000 рублей, и судьба этих денег вызывает вопросы.
Дальше – больше. Стали просачиваться сведения, что более 20 строительных компаний из других регионов были переведены в местные СРО без перечисления средств компенсационного фонда (по закону партнёрство обязано это сделать). Если это так, значит, деньги, которые были внесены строителями при вступлении, теперь оказались никем не учтёнными. При этом свыше 40 вновь принятых организаций находятся в реестре СРО без компенсационного фонда с сентября 2016 года и по настоящее время. И то, и другое – грубейшее нарушение Градостроительного кодекса, которое может грозить партнёрству исключением из реестра.
Испытывая вполне понятную озабоченность, председатель и члены Совета СРО попытались проконтролировать состояние компенсационного фонда. Однако немедленно натолкнулись на противодействие дирекции, что является прямым нарушение пункта 3.1 Положения о компенсационном фонде. На письменные требования и запросы членов Совета с просьбой предоставить документы для контроля, руководство ответило отказом.
Наконец, делами, которые творятся в СРО, заинтересовались силовики. В частности, по заявлению председателя Совета этого же партнёрства Геннадия Рыбакова состоялась проверка, итоги которой говорят сами за себя. В ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности ревизионной комиссией установлено, что по части денежных средств, которые поступали на счета СРО, отсутствует отчётная документация. То есть денежные средства в размере 260 тысяч рублей были перечислены на счёт некоего Учуськина Д. Е. за выполнение работ, однако отчётная документация имеется на сумму только 30 000 рублей. Кроме того, у правоохранительных органов имеются основания полагать, что данные работы не выполнялись, а денежные средства были выведены со счёта СРО с целью обналичивания и дальнейшего хищения.
В рапорте, который по итогам проверки сотрудниками регионального УЭБиПК был направлен на имя начальника МВД по Самарской области прямо сказано, что «в действиях неустановленных лиц из числа руководства «СредВолгСтрой» возможно усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. То есть, речь идёт о «мошенничестве, совершённом группой лиц, либо в особо крупном размере». И карается оно лишением свободы на срок до десяти лет.

Простой ответ на неудобные вопросы

Дирекция СРО «СредВолгСтрой» на попытки своих коллег разобраться в происходящем среагировала мгновенно. Однако вместо того, чтобы попытаться навести порядок в финансах и начать оздоровление партнёрства, Светлана Демьянова постаралась в жёсткой форме показать «мятежникам», «кто здесь власть».
Так, в протоколе общего Собрания от 26 мая 2017 года 17 вопросом было внесено избрание Ревизионной комиссии. Однако госпожа Демьянова, используя свои полномочия председателя, успешно проигнорировала вопрос, попросту не став его рассматривать. Далее, вопрос о досрочном освобождении от должности генерального директора Светланы Демьяновой, который мог быть рассмотрен на общем собрании 5 октября 2017 года, также был исключён из итогового варианта повестки по требованию… самой Светланы Владимировны.
А вот «ослушников» кара настигла незамедлительно. На то же общее собрание непотопляемая гендиректор внесла вопрос о закрытии Тольяттинского филиала, а заодно и досрочном прекращении полномочий председателя Совета СРО Геннадия Рыбакова, который тоже осмелился задавать руководству неудобные вопросы.
На этом заседании госпоже Демьяновой удалось провести удобное для себя решение. По мнению экспертов, сделано это было при помощи вопиющих фальсификаций, подтасовок и с явными нарушениями закона. В частности, согласно уставу партнёрства, председательствовать на общем Собрании может либо председатель Совета, либо генеральный директор. Однако 5 октября заседание проходило под диктовку Андрея Челнокова, который не является ни тем, ни другим. Есть сомнения и в численности присутствующих участников, о которой заявляет руководство. Мандатная комиссия подтвердила право голоса 404 членам, а в протоколе почему-то появилась цифра 483 голоса…
Итогом стал приказ гендиректора о закрытии филиала и увольнении неугодных сотрудников, с которого мы и начали рассказ. Более того, очевидно, чтобы подстраховаться, дирекция занялась рассылкой по адресам тольяттинских строителей писем с угрозами. В них директоров предприятий запугивали проверками и под угрозой исключения требовали выписать доверенность на имя Светланы Демьяновой. Таким образом нынешнее руководство пытается лишить поддержки «неудобного» Фарита Зиатдинова, вся вина которого состоит в том, что он требовал соблюдения законодательства и наведения порядка в запутанных финансовых делах партнёрства.

Слово за строителями

Впрочем, Фарит Гасымович не опускает руки. Он надеется на оздоровление СРО и успешное преодоление нынешнего кризиса. Действия дирекции во главе со Светланой Демьяновой уже оспариваются в прокуратуре Самарской области. Кроме того, организаторов фальсификаций в ходе общего собрания от 5 октября ожидает общение с представителями силовых органов. Уйти от ответа не получится – на протяжении всего мероприятия велась качественная аудио и видеосъёмка, кроме того, свои показания готовы дать председатель и члены мандатной комиссии.
Наконец, самое интересное. Выяснилось, что легитимность нахождения Светланы Демьяновой на своей должности вызывает сомнения. Её полномочия подтверждены решением общего собрания Ассоциации от 10 июля 2014 года. Однако состоявших на тот момент в партнёрстве 214 членов на Собрании пришли представители только от 109. Из трёх кандидатов простым большинство голосов и была выбрана госпожа Демьянова. Проголосовало за неё 60 членов, что составляет менее 2/3 от общего числа членов СРО и всего 55% голосов от присутствующих. Таким образом, по мнению юристов Фарита Зиатдинова, выборы изначально были нелегитимны, и имел место рейдерский захват власти.
По всем этим фактам окончательно слово должны сказать представители следственного комитета, прокуратуры и ОБЭПа. Однако не должны молчать и строители – члены СРО «СредВолгСтрой». По какому пути ведёт партнёрство нынешнее руководство? Планирует ли оно дальше успешно работать в регионе либо на собранные миллионы у топ-менеджеров есть свои планы, в которых строителям не найдётся места? Если поддаться на угрозы и уговоры сегодня, то завтра перспектива может быть простой – собирать с нуля деньги в компенсационный фонд и обивать пороги других СРО.

 

 

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МС-21 перелетел из Иркутска в Жуковский

МС-21 перелетел из Иркутска в Жуковский

17 октября первый опытный самолет МС-21-300 совершил перелет с аэродрома Иркутского авиазавода на аэродром ЛИИ имени Громова в Раменском Московской области для продолжения летных испытаний.

//Общество

Глава иркутского минздрава не помог пассажиру, которому стало плохо в самолете

Глава иркутского минздрава не помог пассажиру, которому стало плохо в самолете

Министр здравоохранения Иркутской области, летевший из Москвы в Иркутск утренним рейсом "Аэрофлота", не помог пассажиру, которому во вреся полета стало плохо.

//Культура

На похоронах Дмитрия Марьянова был замечен венок с непонятной надписью

На похоронах Дмитрия Марьянова был замечен венок с непонятной надписью

Отпевание Дмитрия Марьянова прошло вчера в часовне Святого князя Владимира на Химкинском кладбище. Актер будет покоиться рядом с Галиной Георгиевной и Маргаритой Илларионовной Марьяновыми.

//Криминал

Видео, как Lexus, въехавший в толпу в Харькове, уже нарушал ПДД

Видео, как Lexus, въехавший в толпу в Харькове, уже нарушал ПДД

Протаранивший пешеходов в Харькове автомобиль был замечен в других нарушениях правил дорожного движения, пишет на личной странице в социальной сети Facebook советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

//В мире

Миллиардер Брэнсон рассказал, зачем президентам США "красная" кнопка

Миллиардер Брэнсон рассказал, зачем президентам США "красная" кнопка

Барак Обама использовал красную кнопку на своем рабочем столе в Овальном кабинете Белого дома для того, чтобы заказывать чай для гостей. Об этом сообщил миллиардер, владелец холдинга Virgin Group Ричард Брэнсон.

//Расследования

МВД Украины сообщило данные о погибших в результате ДТП в Харькове

МВД Украины сообщило данные о погибших в результате ДТП в Харькове

МВД Украины сегодня уточнило данные о погибших и пострадавших в результате ДТП с участием автомобилей Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg в Харькове. Погибли пять человек. Беременная в тяжелом состоянии.

//Новости Гнездо.ру

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//Общество

Создана первая в мире электронная женщина

Создана первая в мире электронная женщина

Первую в мире женщину-робота привезли в Москву. Робота Софию разработала компния Hanson Robotics. Пробразами топ-модели из мира андроидов стали актриса Одри Хепберн и супруга создателя компании.

//Армия

Россия предупредила о пусках ракет из Баренцева моря и Тихого океана

Россия предупредила о пусках ракет из Баренцева моря и Тихого океана

Россия распространила предупреждение для мореплавателей о том, что собирается провести пуски баллистических ракет из акватории Баренцева моря и северо-западной части Тихого океана.

//Общество

Рогозин предложил запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия кодов

Рогозин предложил запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия кодов

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин предложил запретить закупку импортного ПО для государственных нужд от производителей, не раскрывающих исходные коды. По его мнению, иначе "все эти игры закончатся плохо".

//Общество

Россиянам дадут каникулы на Новый год на 10 дней

Россиянам дадут каникулы на Новый год на 10 дней

Россиянам дадут каникулы на Новый год 10 дней. В 2018 году будет 10-дневный отдых с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, совпадающий с новогодними каникулами и Рождеством Христовым.

//Политика

Зюганов прокомментировал планы Собчак пойти в президенты

Зюганов прокомментировал планы Собчак пойти в президенты

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал телеведущую Ксению Собчак, объявившую накануне о решении пойти в президенты, не превращать избирательную кампанию в посмешище и трагикомедию.

//В мире

В Канаде вступил в силу "закон Магнитского"

В Канаде вступил в силу "закон Магнитского"

Одобренный палатой общин и сенатом Канады "закон о жертвах коррумпированных иностранных правительств", или "закон имени Сергея Магнитского", получил в среду, 18 октября, королевскую санкцию и вступил в силу.

//Общество

Назван способ встретить старость в здоровой физической форме

Назван способ встретить старость в здоровой физической форме

Британские ученые провели исследование с участием около тысячи жителей Великобритании и назвали простой, но эффективный способ сохранить здоровье и физическую активность до преклонного возраста.

//В мире

США сообщили о планах террористов устроить "новое 11 сентября"

США сообщили о планах террористов устроить "новое 11 сентября"

Исполняющая обязанности министра внутренней безопасности Элейн Дьюк заявила, что экстремисты , боевики ИГ или другие, планируют устроить теракт, подобный террористическому акту 11 сентября 2001 года.

//Расследования

Бывший новосибирский губернатор Юрченко признан виновным в превышении полномочий

Бывший новосибирский губернатор Юрченко признан виновным в превышении полномочий

Бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко признан виновным в превышении полномочий. В марте 2014 года Василий Юрченко был уволен с поста главы региона с формулировкой "в связи с утратой доверия".

//В мире

КНДР пригрозила нанести по США «невероятный» удар

КНДР пригрозила нанести по США «невероятный» удар

Власти КНДР в ответ на проходящие в водах недалеко от Корейского полуострова учения США и Южной Кореи пригрозили нанести по Соединенным Штатам «невероятный» удар в самый неожиданный момент.

//Политика

Собчак рассказала о реакции Путина на ее решение пойти в президенты

Собчак рассказала о реакции Путина на ее решение пойти в президенты

Ксения Собчак подтвердила, что недавно у нее состоялась встреча с Владимиром Владимировичем Путиным. Она рассказала Путину о своих планах участвовать в президентских выборах. По ее мнению, ему это не понравилось.

//Общество

Рейдерство с женским лицом?

Рейдерство с женским лицом?

Говорят, что у войны не женское лицо, и с этим мало кто будет спорить. Однако войны экономические, которые постоянно бушуют вокруг нас, имеют свои особенности. Людей в них не убивают, а только разоряют, лишают работы, а победители присваивают чужие деньги и калечат жизни.

//Говорят, что...

Россия всё же введёт крипторубль

Россия всё же введёт крипторубль

В последние недели разговоры о возможном введении в нашей стране своей криптовалюты становятся всё популярнее. Это неудивительно – не так давно Владимир Путин даже провёл в узком кругу особо приближённых финансистов специальное совещание на эту тему. 

//Говорят, что...

Армия получила ещё четыре бомбардировщика Су-34

Армия получила ещё четыре бомбардировщика Су-34

В начале недели ПАО «Компания «Сухой» передало Минобороны России вторую в этом году партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Самолёты поднялись в воздух с аэродрома Новосибирского авиационного завода им. В.П. Чкалова и направились к месту своей дислокации

//Говорят, что...

После моста в Крым начнётся строительство моста на Сахалин

После моста в Крым начнётся строительство моста на Сахалин

Строительство автомобильного моста в Крым будет закончено в следующем году. В этой связи в западных СМИ стала распространяться информация, что уже в 2018 г. Россия может начать новый амбициозный проект – строительство моста или тоннеля на остров Сахалин. 

//Говорят, что...

Российскую кукурузу полюбили  в Японии, Иране и Вьетнаме

Российскую кукурузу полюбили  в Японии, Иране и Вьетнаме

По последним данным Минсельхоза, урожай «царицы полей» в этом году повторит прошлогодний рекорд. На середину октября уже намолочено 6, 4 млн т кукурузы. Отличный урожай этого года позволит увеличить экспорт. Сейчас эта сельхозкультура поставляется в 45 стран мира.

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