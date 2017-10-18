В Минобрнауки призывают ежегодно тестировать школьников и студентов на наркотики

В Минобрнауки выдвинули идею о ежегодном тестировании учеников школ и высших учебных заведений на употребление наркотиков.

Данный документ уже появился на федеральном портале проектов нормативных актов. В пояснительной записке уточняется, что проект приказа предусматривает также определение категории обучающихся, в отношении которых будет начато проведение социально-психологического тестирования, передает РИА "Новости".

Подчеркивается, что для реализации данного проекта не понадобятся дополнительные финансовые расходы.