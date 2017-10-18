Под Екатеринбургом установят мемориал в память о жертвах репрессий

В Екатеринбурге пройдут траурные мероприятия, посвященные памяти жертв политических репрессий. Как сообщил на заседании областного правительства вице-губернатор Владимир Тунгусов, центральным событием станет долгожданное открытие монумента «Маска Скорби».

По словам заместителя главы региона, памятник на 12-м километре Московского тракта будет открыт 30 октября в День памяти жертв политических репрессий. В церемонии примет участие представительная делегация в составе председатель совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, бывший омбудсмен Владимир Лукин, а также вдова писателя Александра Солженицына Наталья Солженицына.

Разговоры об открытии еще в Свердловске монумента «Маска Скорби» начались еще в 1990 году. По задумке автора проекта, скульптора Эрнста Неизвестного, монумент на 12-м километре Московского тракта, где захоронены расстрелянные по политическим статьям свердловчане, должен был стать одним из трех углов «Треугольника Скорби». Два других аналогичных монумента должны были появиться в Магадане и Воркуте. К настоящему времени открыт только магаданский монумент.