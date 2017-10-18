"Храм-на-воде" в Екатеринбурге решили строить на берегу
18 октября 2017, 16:58 [ «Аргументы Недели. Екатеринбург» ]
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев предложил строить храм Святой Екатерины не на акватории городского пруда, а возле Театра драмы.
Об этом глава региона заявил после заседания рабочей группы, в котором также приняли участие митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, генеральный директор УГМК Андрей Козицын, председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин. Предложение о переносе площадки строительства будет передано Градостроительному совету.