"Храм-на-воде" в Екатеринбурге решили строить на берегу

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев предложил строить храм Святой Екатерины не на акватории городского пруда, а возле Театра драмы.

Об этом глава региона заявил после заседания рабочей группы, в котором также приняли участие митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, генеральный директор УГМК Андрей Козицын, председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин. Предложение о переносе площадки строительства будет передано Градостроительному совету.