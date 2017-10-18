Шойгу планирует написать в ноябре Всероссийский географический диктант

Глава Русского географического общества Сергей Шойгу намерен написать Всероссийский географический диктант.

В этом году данная акция пройдет в России уже в третий раз, она назначена на 26 ноября. Вице-президент РГО Николай Касимов подчеркнул, что в настоящий момент для проведения диктанта зарегистрировали 641 площадку. В Москве мероприятие состоится в МГУ, передает РИА "Новости".

Уточняется, что диктант захотели написать участники из шестнадцати стран, в частности из Великобритании, Чехии, Турции, Норвегии, Польши, Эстонии, Аргентины и других.