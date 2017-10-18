Мэр Калининграда посоветовал калининградцам уезжать за город во время ЧМ - 2018

Чемпионат мира по футболу в 2018 году пройдет в России в нескольких городах, в том числе в Москве, Петербурге, Самаре, Калининграде. Мэр Калининграда Александр Ярошук призвал калининградцев быть гостеприимными во время мундиаля и планировать выезжать из города, когда будут матчи, отдохнуть на природу.

По словам калининградского градоначальника, одна из четырех игр, которая пройдет в Калининграде, точно будет европейская, топовая. В город приедут 70-100 тысяч туристов. "Все, конечно, на стадион не попадут. И лучше планировать выехать из города отдохнуть на природу", - цитирует мэра Калининграда "Интерфакс". Еще Ярошук рекомендует навести горожанам порядок у себя во дворах.