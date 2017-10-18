Женщина родила четверню в Петербурге впервые за 50 лет

В Санкт-Петербурге, в роддоме №17, пациентка Елена Гончар родила сразу четверых детей. Три девочки и мальчик появились на свет утром 17 октября. Первой родилась Виктория, в 10:50. Вслед за Викторией появились Артём, Ева и Милана.

С раннего утра в родильном доме шли приготовления - сложные организационные решения должны были быть решены в кратчайшие сроки. Необходимо было подготовить отдельную бригаду неонатологов, акушерок, детских сестёр для каждого малыша. Врачи знали, одновременно появятся четыре недоношенных ребенка.

Операцию кесарево сечение провел главврач роддома, профессор Антон Михайлов. В бригаде было 22 человека. Команда сработала на отлично, - сообщают петербургские СМИ. "Это классно!" - сказал после операции Михайлов.

Каждый новорожденный — чуть больше полутора килограммов. Теперь на отделении интенсивной терапии малышам предстоит подрасти и набрать вес.

Мама четверняшек - руководитель крупной компании, почти до самых родов решала по телефону рабочие вопросы. А папа находился в командировке в другом городе. Он вернется к выписке.