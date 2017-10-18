МЧС объявило экстренное предупреждение по погоде в Москве

МЧС в среду объявило экстренное предупреждение по погоде в Москве. В ближайшие несколько часов в в столице поднимется сильный ветер. Порывы ветра могут достигать 17 м/с.

Как уточнили в столичном управлении МЧС, порывы западного и северо-западного ветра ожидаются с полудня до 18 часов, с 22 часов вечера среды и до трех часов четверга, 19 октября.

Спасатели предупреждают, что сильный ветер может оборвать провода линий электропередач, повалить рекламные щиты.

Людям лучше во время непогоды находиться в здании, а если казались на улице, то обходить стороной слабо-укрепленные щиты, деревья. Автовладельцам рекомендуется не парковать машины под деревьями.