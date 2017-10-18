Депутат Госдумы Дмитрий Вяткин: благоустройство Южного Урала будет продолжено
18 октября 2017, 12:47 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Южный Урал будет продолжать активно участвовать в федеральных программах. Глава Южного Урала Борис Дубровский встретился с депутатом Госдумы от региона Дмитрием Вяткиным и выслушал информацию об обсуждении бюджета на следующий год, которое началось в Госдуме.
- Депутаты должны принимать активное участие в формировании бюджета на 2018 год, защищать инициативы, которые они считают важными, – сказал Борис Дубровский. – Четко понимая ситуацию в муниципалитете, мы сможем направлять ресурсы на его развитие или решение острых проблем. Моя задача – встроить депутатов в эту работу.
По словам Дмитрия Вяткина, депутатам от нашего региона, членам Совета Федерации предстоит серьезная работа с региональными и федеральными министерствами. Главная цель – добиться продолжения финансирования федеральных программ для Челябинской области.
- Когда в Госдуму был внесен бюджет, наша фракция сразу обозначила, что мы намерены добиваться продолжения финансирования программ благоустройства, - отметил Дмитрий Вяткин. – Результаты этих программ сейчас видят все жители нашей области и других регионов.
Напомним, что в результате работы федеральных программ были преображены десятки дворов, отремонтированы сотни проездов, благоустроены парки и скверы.
- Кроме того, мы хотим сохранить финансирование программы по ремонту сельских домов культуры, - продолжил он. - Будет продолжена программа строительства и реконструкции школ, чтобы выполнить положения Указов президента, которые предписывают обучать в одну смену.