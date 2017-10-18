Московские власти: за последние 7 лет воздух в столице стал чище

Глава департамента природы Москвы Антон Кульбачевский в среду, 18 октября, сделал важное и радостное заявление.

Оказалось, что за последние семь лет воздух в столице стал на 12 процентов чище. Эксперт подчеркнул, что в 2010 году количество выбросов в воздух достигало миллиона тонн, а уже в 2016 году данный показатель составил на 120 тысяч тонн меньше, передает РИА "Новости".

Данных результатов, как уточняет Кульбачевский, удалось добиться благодаря целому комплексу мер, в частности, решения ряда транспортных проблем. Улучшение качества воздуха стало возможным в связи с появлением новых транспортных магистралей, обновления парка общественного транспорта и ввода ограничений по реализации топлива.