Наземная канализация в Ахунах делает Пензу второй Венецией

Пензенский Водоканал изобрел ноу-хау, проложив по курортной зоне поселка Ахуны, что в пригороде Пензы, наземную канализацию.



По иронии судьбы все содеянное, включая и то, что предшествовало уникальному ремонту, произошло аккурат почти перед окнами Министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александра Москвина с ведомым им министерством, которое, вроде бы как - ответственно за природопользование и леса...



Курортная часть Ахун сегодня уничтожена сточными водами, вонь от которых простирается вдоль улицы Измайлова до окон министра Москвина, но он эту вонь фекалий, министр похоже, не ощущает, перемещаясь на герметичном джипе премиум класса с московскими номерами.



А как быть ахунчанам?



Весною 2017 года прорвало подземную трубу с канализационными стоками, которая эвакуирует с насосной станции в районе санатория Володарского канализационные стоки всех Ахун на городской коллектор для дезактивации. Как иногда бывает, подземные стальные трубы...сгнили и все лето (а может быть и больше) неочищенные канализационные стоки протекали в лес, вдоль улицы Измайлова, образовав в лесу немалое по объему зловонное озеро, цвет которого отличается от природного водоема. Беда в том, что рядом проходит приток реки Суры, который выносит все это великолепие дальше, заражая среду обитания Пензы.



Когда вонь от болота в конце лета стала невыносимой, ремонтники приехали устранять порыв. Участок трубы переложили, превратив при этом магистраль с фекалиями из подземной - в наземную. Теперь труба с зловониями стала украшением курорта и его леса. Рядом - знаменитые теннисные корты, на которых любит играть сам Иван Белозерцев - наш губернатор. Вонь доходит и туда. Будут ли плывущие внутри трубы сточные воды зимой замерзать на свежем воздухе (труба не утеплена), разрывая ее вновь и вновь - увидим очень скоро.

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