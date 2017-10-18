Жириновский советует отменить новогодние праздники из-за того, что люди пьют

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский рекомендует отменить новогодние праздники, поскольку россияне злоупотребляют спиртным.

Вместо этого политик советует ввести в России дополнительные дни отпуска, чтобы люди сами могли решать, когда им отдыхать. По словам Жириновского, статистика наглядно демонстрирует, что с 1 по 10 января от большого количества алкоголя погибают около 20 тысяч граждан.

Как уточняет РИА "Новости", лидер ЛДПР убежден, что люди пьют, потому что им больше нечего делать в течение десяти дней.