Стало известно, когда подмосковные электрички переведут на зимнее расписание

Сегодня стало известно, когда подмосковные электрички будут переведены на зимнее расписание.

Изменения, согласно последней информации, произойдут 29 октября, поэтому пассажиров призывают быть внимательными. Как уточняется на официальном сайте московской мэрии, изменится не только периодичность движения поездов, но также и их маршруты. Более того, некоторые электрички будут вовсе отменены.

К настоящему моменту на зимнее расписание перешли автобусы частных переводчиков, которые работают по госконтракту.