В Москве введут биометрическую идентификацию при оплате проезда
17 октября 2017, 16:56 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Москвы поддержали инициативу "Ростелекома" о введении биометрической идентификации при оплате проезда в общественном транспорте, рассказал заммэра столичного правительства, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, сообщает портал "Москва 24".
По словам Ликсутова, в метро эта система будет наиболее применима.
"Мы рады любым подобным экспериментам, которые помогут пассажирам пользоваться метрополитеном удобнее и лучше" - добавил он.
Подобная технология используется в Китае. При входе в транспорт пассажиру не требуется карточек, идентификация осуществляется по лицу, и со счета в специализированной системе снимают деньги. Запустить систему "Ростелеком" планирует в 2018 году.
Такую систему идентификации могут использовать почти во всех сферах жизни, считает глава "Ростелекома" Михаил Осеевский. Особое место она может занять в медицине, где нужна более сложная система идентификации, нежели обычные пароль и логин.