В Москве введут биометрическую идентификацию при оплате проезда

Власти Москвы поддержали инициативу "Ростелекома" о введении биометрической идентификации при оплате проезда в общественном транспорте, рассказал заммэра столичного правительства, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, сообщает портал "Москва 24".



По словам Ликсутова, в метро эта система будет наиболее применима.

"Мы рады любым подобным экспериментам, которые помогут пассажирам пользоваться метрополитеном удобнее и лучше" - добавил он.



Подобная технология используется в Китае. При входе в транспорт пассажиру не требуется карточек, идентификация осуществляется по лицу, и со счета в специализированной системе снимают деньги. Запустить систему "Ростелеком" планирует в 2018 году.



Такую систему идентификации могут использовать почти во всех сферах жизни, считает глава "Ростелекома" Михаил Осеевский. Особое место она может занять в медицине, где нужна более сложная система идентификации, нежели обычные пароль и логин.



