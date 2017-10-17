Под Псковом столкнулись микроавтобус и легковушка, есть жертвы и пострадавшие
17 октября 2017, 16:11 [ «Аргументы Недели» ]
В Псковской области легковой автомобиль Renault Duster и микроавтобус Mercedes - междугородный автобус компании "Стрижи" -во вторник столкнулись на трассе Р-23 Санкт-Петербург — Невель. В результате ДТП погиб один человек, и семь человек пострадали.
Среди пострадавших - ребенок. Погиб пассажир из легкового автомобиля. В тяжелом состоянии находится водитель машины и пассажир, - сообщает РИА Новости.
В ГИБДД уточнили, что авария в начале 11 утра произошла в районе деревни Подборовье Псковского района. По предварительным данным, водитель легковушки выехала на полосу встречного движения. Возбуждено уголовное дело.